Ação em Castanhal promove autoestima e cuidados para o verão

Cuidar da beleza para curtir o verão com autoestima. Essa é a proposta da ação que acontece durante a manhã desta sexta (1º), na praça Matriz de Castanhal, nordeste do estado. O evento é realizado pela Secretaria de Cultura de Castanhal – Secult, em parceria com a Universidade da Amazônia- Unama, Instituto Mix e Estação Cosméticos.

São oferecidos corte, lavagem e escova nos cabelos, massagem corporal, limpeza de pele e design de sobrancelhas. Uma grande oportunidade para quem estava passando pelo centro da cidade, como a estudante Amanda Oliveira, de 19 anos. “Eu ouvi falar que estavam fazendo essa ação aqui e vim para fazer tudo que eu tenho direito. Uma oportunidade dessa eu não poderia perder”, disse.

Dona Joana Silva quer ficar preparada para curtir as praias com as sobrancelhas feitas. “Eu quero ficar bem bonita. Estava precisando desse trato no visual. Parabéns aos organizadores por essa oportunidade que estão dando ao povo que nem sempre tem condições de pagar por esses serviços”, disse.

Para os organizadores, o principal objetivo é cuidar da autoestima das pessoas. “Esse é um ponto de partida para toda as ações de verão que iremos realizar. E nada melhor do que começar cuidando do bem estar e da autoestima, principalmente das mulheres castanhalenses”, explicou Ery Holanda, secretário de Cultura.

“Ver essas pessoas felizes com essa oportunidade de cuidar da beleza é muito gratificante, além de ser nosso papel social “, disse Rita Silveira, da Estação Cosméticos.

A oportunidade também é dos estudantes do curso de Estética da Unama colocarem em prática o que aprendem na sala de aula. “Nossos estudantes praticam suas habilidades e cuidam com carinho de quem vem para a ação”, disse Ana Salgado, consultora da Universidade.

A ação acontece até as 14h na praça da Igreja Matriz.