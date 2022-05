Mulher paga R$ 1,7 mil em procedimento e fica com sobrancelha 'horripilante'

Uma norte-americana chamada Crystal Weinstock ficou com as sobrancelhas irreconhecíveis após uma sessão de micropigmentação, para preencher artificialmente os pelos. Tudo aconteceu após dois procedimentos que não deram certo. A esteticista tentou realizar outra técnica, mas o resultado não foi o esperado. Entenda.

"Fiquei horripilante. Como uma mãe ocupada, percebi que passava muito tempo tentando preencher e deixar minhas sobrancelhas no formato correto. Pensei que o procedimento seria uma boa ideia", contou.

A mulher conta que o investimento foi de 340 dólares, o equivalente a cerca de R$ 1,7 mil.

Ela teria feito dois procedimentos iniciais, em 2021, que não deram certo devido um "problema de sangramento" - que fez com que a tintura não fixasse na pele. Após as falhas, a responsável pelos procedimentos sugeriu uma nova tentativa e falou ter realizado pesquisas sobre a técnica de "nanoblanding". Assim, Crystal topou uma terceira tentativa, que ocorreu no fim de abril deste ano.

Ela disse ter notado que estava demorando para acabar o procedimento e ficou nervosa. "Quando eu olhei para o espelho eu não conseguia acreditar no que via. Estava horripilante", lembrou. A norte-americana contou que até mesmo a filha dela, de 3 anos, ficou assustada ao ver o resultado da pigmentação.

Atualmente Crystal precisa fazer sessões de remoção da tinta em uma clínica especializada. Como precisa viajar para passar pelos procedimentos, pois o local é longe de sua casa, ela abriu uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro. A vaquinha já possui pouco mais de R$ 10 mil.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)