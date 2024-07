Ação de conscientização ambiental é realizada na Praia Grande, no Marajó

Com o objetivo de levar educação ambiental para a comunidade, uma grande ação com tenda ecológica, na Ilha do Marajó, no Pará, foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salvaterra, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), nos dias 13 e 14 de julho, das 8h às 14h. A iniciativa faz parte da Operação Verão 2024, executada pelo Governo do Pará, e contou com jogos lúdicos e brindes.

As ações ocorreram no município de Salvaterra, na Praia Grande, abordando vários temas, como descarte irregular de resíduos, queimadas ilegais, pesca predatória, mudanças climáticas e a apresentação do Marajó como Unidade de Conservação (UC). Instituída pela Constituição do Pará em 1989, a Área de Proteção Ambiental (APA) Marajó é a maior ilha fluviomarítima do mundo e a maior UC de Uso Sustentável do Brasil.

Um dos destaques foi a instalação de um grande cesto para coleta de material reciclável, em formato de peixe, que chamou a atenção dos moradores e se tornou um símbolo da importância da reciclagem. Todos os resíduos coletados serão destinados à associação de catadores de materiais recicláveis de Salvaterra.

O evento também trouxe um acordo para monitoramento da desova das tartarugas marinhas, além de ações de conscientização para criação e manutenção do berçário de quelônios, fundamentais para a preservação dessas espécies.

"Tivemos registro no primeiro dia de aproximadamente 300 pessoas, enquanto que no segundo, cerca de mil pessoas se fizeram presente, incluindo a comunidade, turistas e parceiros da ação. Houve a distribuição de brindes (chaveiros, bonés, viseiras, livros para colorir, lápis de cor) e de folder informativo para todos que passaram pela tenda. Também tivemos oficinas de reciclagem e compostagem, visando o descarte responsável de resíduos", informa a secretaria.