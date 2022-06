Abatedouro de aves é interditado pela Adepará em Capanema

A Promotoria de Justiça de Capanema solicitou a Adepará, a fiscalização ao estabelecimento comercial Lucena 1, especificamente quanto ao abate de aves. O pedido foi feito em abril e a fiscalização foi realizada na última segunda e terça-feira, dias 06 e 07 de junho, culminando com a interdição do local.

Segundo os agentes de fiscalização, caso o responsável pelo estabelecimento ainda tenha interesse em desenvolver a atividade de abate de aves, é indispensável que seja feita a regularização junto à Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal de Agricultura, e somente após todas as providências de regularidade a desinterdição poderá ser solicitada à Adepará.

De acordo com o MP, o estabelecimento Lucena 1 já havia sido vistoriado pela Equipe Técnica do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI/MPPA) em de agosto de 2021, ocasião em que foram detectadas diversas inconformidades com as normativas vigentes.

No incício do ano, o estabelecimento foi vistoriado pela Vigilância Sanitária Municipal, a qual constatou que as recomendações feitas durante a lavratura de um auto de infração no mês de novembro de 2021 não tinham sido cumpridas.