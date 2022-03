'A mulher está virada no bicho’, diz áudio atribuído a prefeito de Itaituba

Um suposto áudio do prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, que comenta um vídeo onde ele aparece falando em tom depreciativo de mulheres rm uma festa na cidade, ganhou as redes sociais nesta segunda-feira (7). Na gravação de áudio, o político teria dito que estava com muita ressaca após a festança do último sábado (5) em que ele foi flagrado bem animado em uma casa de show na cidade do sudoeste paraense. "Bom dia, pessoal. Rapaz, eu tô com uma dor de cabeça aqui virada da moléstia. Rapaz, ainda tô acordando aqui meio bêbado ainda. Pode ser de tanta cachaça", enfatiza.

Ainda no áudio, o prefeito classifica a situação ocorrida no sábado como "palhaçada" e diz que tinha acabado ver os vídeos em que ele aparece. “Rapaz, eu já estou meio zonzo aqui. Agora que eu vi lá a palhaçada que nós fizemos lá. Meu Deus do céu”, falou.

Na suposta gravação, o prefeito também fala sobre a esposa e revela que a cônjuge estaria bem chateada com a situação. “O pior de tudo é que a Solange está virada no bicho. Rapaz, eu fui conversar com a mulher. Rapaz, ela está uma jararaca aqui dentro de casa. Já mudou de quarto de novo. Tentei conversar com ela pra amenizar as coisas, mas não consegui”, contou.

A irritação da esposa é justificativa. No vídeo que viralizou nas redes sociais, o prefeito elogia várias mulheres e sugere que se relacionará com mais de 20. "Pense em um lugar que tem tanta rapariga boa, aqui tem!. Eu vou comer aquela, vou comer aquela... Pelo que eu já conferi aqui, eu vou comer mais de 20, porque eu nunca vi tanta mulher bonita", disse, sem cerimônia, e com microfone na mão em cima do palco. Veja o vídeo.

Procurada pela redação do OLiberal.com a assessoria disse que não vai emitir nota sobre o assunto.