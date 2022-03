'Eu vou comer mais de 20', solta prefeito paraense em festa ao tirar a blusa; veja!

O prefeito de Itaituba, Valmir Climaco (MDB), apareceu em um vídeo fazendo declarações polêmicas durante uma festa na noite do último sábado (5). “Pense num lugar que tem tanta rapariga boa, aqui tem!”, disse ele em um microfone, se referindo ao local, que fica no município de Itaituba, enquanto estava no camarote de uma casa de shows. As imagens circulam pelas redes sociais. Veja:

Além disso, o prefeito também aparece em outros vídeos, ainda no camarote, tirando a camisa durante a coreografia de uma música. Outras imagens mostram o homem saindo do local da festa amparado por outras pessoas.

Procurada pela reportagem de OLiberal.com, a assessoria da Prefeitura de Itaituba disse que no momento, não tem "nada a declarar" sobre os vídeos. Sobre a veracidade das imagens, respondeu que não pode confirmar que são do prefeito, e que não tem informações sobre a presença do mesmo no evento.

A festa em questão era a "Folia du Cheff", realizada na casa de shows Trip Flat, na noite do sábado (5), no município de Itaituba. O evento teve show da banda Forró du Chef.