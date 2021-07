68 escolas estaduais já foram construídas desde 2019

O governador do Pará, Helder Barbalho, autorizou, na manhã desta quarta-feira (28), a reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Valente Ribeiro, localizada no bairro da Cabanagem, em Belém. Com recurso de R$ 2 milhões, oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a obra obras irá contemplar as sete salas de aula, laboratórios de informática e ciências, biblioteca, espaço de recreação e quadra coberta, beneficiando os 636 alunos do ensino fundamental II (6° ano e 9°) e Ensino Médio, nos turnos manhã, tarde e noite. Desde 2019, 68 escolas foram construídas pelo governo estadual.

A assinatura da ordem de serviço ocorreu na quadra do colégio e contou com a presença da secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, entre outras autoridades. A abertura da solenidade ocorreu com a apresentação musical de estudantes da Escola José Valente Ribeiro, que fazem parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz). Em seguida, a titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) fez seu pronunciamento, onde anunciou que o início das obras estão previstas para começarem em quatro meses.

“Trabalhos como esse são importantes para todos, sobretudo, nos bairros que estão em áreas periféricas, como a Cabanagem. Aqui, por exemplo, teremos uma integração com o programa Ter Paz, onde haverá uma perspectiva social. Sabemos que a educação é a única forma de transformar a vida das pessoas”, disse a secretária Elieth de Fátima Braga.

Yasmin Silva é ex-aluna da Escola José Valente Ribeiro. Ela diz estar contente ao saber que o local passará por uma reconstrução. “Eu estudei nesse local durante a infância, com certeza precisava passar por uma mudança. Acredito que os estudantes irão ganhar com isso”, prevê. Desde a sua fundação, em 1992, esta é a primeira vez que a unidade escolar passa por uma completa revitalização.

Outros colégios públicos passarão por reforma em sua estrutura, afirmou o governador Helder Barbalho, ao final da solenidade. Ele também disse que, na próxima semana, com o retorno das aulas presenciais, serão entregues novos colégios estaduais. O chefe do executivo paraense explicou que os investimentos na educação passam por uma análise prévia da composição social de cada território.

“A Cabanagem foi selecionada porque, lá em 2018, figurou entre os bairros mais violentos do estado, e nós gostaríamos de fazer daqui, um exemplo de que é possível acontecer a transformação social. Sabemos que não é apenas a educação em si, a presença da segurança é importante nesses bairros, e a do estado também é fundamental, trata-se de uma composição, por isso, estamos investindo nas Usinas da Paz e em serviços que permitirão a essas comunidades viverem a transformação social”, afirmou Helder Barbalho.

O programa TerPaz, citado pelo governador, está vinculado à Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), e tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento de diversas ações para a comunidade do entorno, como serviços de saúde, assistência social, emissão de documentação, realização de oficinas, cursos, palestras, entre outros. A Escola Estadual José Valente Ribeiro é um dos polos do programa.