500 mil doses de vacinas da AstraZeneca chegam ao Pará nesta quinta-feira (28)

Chegam ao Pará mais 500 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (28)

As doses são da vacina AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Foi a 104ª remessa de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde.

Em dados atualizados, até esta quarta-feira (27), o vacinômetro da Sespa indicava que o Pará já recebeu 11.591.135 doses de imunizantes do Ministério da Saúde e outras 750 mil doses do Instituto Butantan, de São Paulo, por meio de aquisição direta do governo do Estado.

A equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebeu as vacinas no Aeroporto de Belém. O envio das doses deve ser feito por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Para essas doses da AstraZeneca, a Sespa recomenda que os municípios adotem estratégias que atendam a segunda aplicação em adultos com mais de 18 anos que já tomaram a primeira dose desse imunizante.

O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, convoca a população para completar a imunização contra a covid-19. "Se você tem marcado em seu cartão de vacina a segunda dose da AstraZeneca, esteja atento à chamada do seu município para se dirigir até o posto mais próximo. Importante é não deixar de se vacinar e ficar com a imunização em dia".

"Para se proteger contra a covid-19 é necessário estar com o ciclo vacinal completo. Por isso, é de extrema importância que toda a população tome as duas doses do imunizante", complementa a diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes.