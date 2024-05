TRE Pará atende mais de 43 mil eleitores para regularização eleitoral

Até às 20h20, desta quarta-feira (8/5), 43.444 pessoas haviam sido atendidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, nesse único dia, no território paraense. Os dados foram divulgados num balanço parcial feito pelo próprio TRE-PA. Somente em Belém, foram atendidos 8.049 eleitores; em Ananindeua, 2.223 eleitores; e em Marituba 1.318 eleitores, por exemplo.

Esta quarta-feira foi o último dia para realizar serviços de alistamento para novos eleitores, mudança de domicílio eleitoral e outras regularizações antes das Eleições 2024. Em razão disso, longas filas se formaram em frente aos pontos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE / PA) em Belém. Milhares de pessoas no Pará deixaram para a última hora.

Na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), na avenida Augusto Montenegro, onde uma grande estrutura foi montada pela Justiça Eleitoral para atender a população de Belém e Ananindeua, a fila já estava grande muito antes do início dos atendimentos, marcado para às 8 horas. Quem estava na entrada da Arena não conseguia ver o final da fila quilométrica.

"Eu vim regularizar a minha biometria, que não está cadastrada no aplicativo. Eu fui deixando pra cima da hora e ontem eu vi no jornal que era o último dia e resolvi vir para não perder. É melhor, mais próximo de casa e tá sendo até rápido, graças a Deus. Cheguei umas seis e meia, mais ou menos", declarou o estudante Emanuel Ribeiro, estudante.

Oficialmente, os atendimentos iniciavam às 8h, mas com a grande demanda, o TRE vinha começando os serviços às 7h para pessoas com prioridades.

Uma das prioridades era Osvaldina Barbosa, de 65 anos. Ela contou que chegou à Arena Guilherme Paraense às sete e meia da manhã, logo foi atendida, e pouco mais de uma hora depois, saiu com seu título em dia. “Eu só consegui vir no último dia porque trabalho e só consegui uma folga hoje e vim direto aqui, que é próximo da minha residência. Tem muita gente, mas foi bem tranquilo e confortável”, relatou a diarista.

No Mangueirinho, foram atendidos eleitores de Belém e Ananindeua. O local foi preparado com 60 guichês. "Por mais que a gente tenha feito muito atendimento itinerante, uma campanha de conscientização para que o eleitor não deixasse para a última hora, tem a cultura de deixar para a última hora ou, então, as pessoas têm impossibilidade de vir antes. Mas a gente estava aqui, inclusive sábado, domingo e feriado. Mas, de fato, a demanda ficou muito grande para o último dia", observa Nathalie.

Mas, além da Região Metropolitana, o TRE Pará também trabalhou para regularizar os títulos nos interiores. A diretora explica que o Tribunal ampliou o serviço também nas demais regiões do estado para atender à alta demanda. "A gente mandou novos kits para as zonas eleitorais do interior, mandamos novos atendentes e, assim, todos os interiores estão trabalhando com uma alta demanda de atendimento. A gente tem interior que acabou depois da meia-noite. Então, todo mundo está trabalhando, dando suor, na garra para atender até o último eleitor", declarou.

Quem não regularizou o título de eleitor?

O TRE observa que a não regularização do título de eleitor pode causar algumas consequências. A primeira é a impossibilidade de votar nas eleições municipais deste ano, com primeiro turno marcado para o dia 6 de outubro. Quem não se regularizou também vai enfrentar certas dificuldades: obter documentos como passaporte; realizar matrículas em universidades; receber benefícios sociais; e assumir cargos públicos.

Esta quarta-feira, 8 de maio, marcou a data final para a realização dos procedimentos, e após esse dia qualquer alteração no cadastro eleitoral somente poderá ser realizada depois da votação deste ano.

Confira o nº de eleitores atendidos pelo TRE Pará por município:

- Belém: 8.049

- Ananindeua: 2.223

- Marituba: 1.318

- Benevides: 331

- Sta. Izabel do Pará: 687

- Castanhal: 732

- Marabá: 781

- Parauapebas: 909

- Santarém: 1.110

- Altamira: 963

- Capanema: 460

- Abaetetuba: 391

- Cametá: 435

Total do Pará: 43.444