Micro-ônibus é apreendido no Terminal Rodoviário de Belém por falta de condições de trafegabilidade

Um micro-ônibus foi apreendido, nesta quinta-feira (30), no pátio do Terminal Rodoviário de Belém, por falta de condições de trafegabilidade. O confisco do automóvel, feito pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran), aconteceu dentro da “Operação Corpus Christi”, que vai até domingo (2). José Cruz, agente operacional da Artran, contou que a expectativa é que passem de 20 a 25 mil passageiros pelos Terminais Rodoviários de Belém e Ananindeua até o fim desta semana.

“Esse é um veículo apreendido em virtude da falta de segurança. Além do para-brisa quebrado, ele está com o pneu careca. Quando acontece esse tipo de situação, nós temos que retirar o veículo de circulação, para ele poder repassar por uma nova vistoria e dar maior segurança na trafegabilidade dos passageiros”, explica José Cruz, agente operacional da Artran.

Ele aproveitou para ressaltar que a agência fiscaliza vários quesitos nos veículos que saem e chegam na rodoviária. “Nós estamos verificando as documentações dos veículos, as condições de trafegabilidade, cumprimento de horário e de todo o atendimento das isenções tarifárias, ou isenções de gratuidade”, pontuou Cruz.

Ainda no Terminal Rodoviário de Belém, a movimentação começou cedo. Antônio Luiz, que veio do Amazonas e seguia viagem para o Maranhão, comenta sobre o transporte regularizado. “De vez em quando eu venho de lá do Amazonas pra cá, ai pego ônibus daqui e vou para o Maranhão. Só ando de transporte regularizado, não pego nada clandestino, acho perigoso”, afirma.

Terminal Hidroviário de Belém

Ao amanhecer, a professora, Lorena Santos, já estava na fila de embarque no Terminal Hidroviário de Belém, para viajar ao Marajó e aproveitar o feriado para visitar a família que mora lá.

A educadora conta que costuma sempre fazer essa viagem e opta por embarcações regularizadas. “A família do meu pai é toda de lá do Marajó, então eu sempre vou nos feriados. Gosto de ir de lancha que é mais rápido. Nunca peguei transporte alternativo. Apesar de sempre ir, sou um pouco medrosa. Então fico bem atenta a essas coisas, sempre vejo se tem colete salva-vidas e tudo mais”, explica.

“É muito importante essa fiscalização porque a gente já viu muitos naufrágios, muitas coisas ruins acontecendo. E então a gente tem que ficar ligado nessas coisas porque a gente só quer dar uma volta, passear, a gente não quer que tenha nenhum transtorno”, ressalta a professora.

Atuando na fiscalização no local, o chefe da fiscalização do serviço aquaviário da Artran, Celso Cruz, explica que a Agência tem o objetivo de garantir segurança para os passageiros. “A Artran tem esse objetivo de fazer com que os passageiros não andem em transportes clandestinos. Então a gente fica sempre observando a questão do número de assentos e o número de passageiros que vai ser embarcado, para que não haja superlotação. Geralmente quando acontece algum fato, algum acidente, não é com transporte regulado pela Artran”.

“Geralmente acontece com transporte clandestino, e a nossa luta é para acabar com isso. Inclusive a gente pede muito que as pessoas utilizem sempre o serviço que é regularizado e fiscalizado por nós, para que não tenha nenhum tipo de problema”, continua.

Artran

Em dezembro de 2023, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou a criação da Artran. A Agência tem a missão de regular o transporte coletivo rodoviário e aquaviário no Pará. Atualmente, ela passa por um processo de transição gradativa para assumir em definitivo a regulação dos transportes, enquanto a Arcon ficará responsável pela regulação dos serviços de saneamento, gás e energia.