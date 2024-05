TRE Pará espera atender mais de 5 mil eleitores no Mangueirinho nesta quarta-feira

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/Pará) espera atender mais de cinco mil pessoas nesta quarta-feira (08.05) na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, na avenida Augusto Montenegro. O número é superior ao registrado na terça-feira (07.05), quando o local ficou lotado e quase quatro mil pessoas foram atendidas até às 21 horas.

Neste último dia do prazo para serviços de alistamento para novos eleitores, mudança de domicílio eleitoral e outras regularizações antes das eleições 2024, o Tribunal afirma que todos os eleitores que estiverem na fila até 17h serão atendidos. Por isso a expectativa é de que os trabalhos passem das 22h.

"Pelo fechamento de cadastro da eleição municipal (de 2020) ter sido na pandemia, a gente entendeu que tinha essa demanda represada, por isso, nos preocupamos e ampliamos essa estrutura aqui no Mangueirinho", disse a diretora-geral do TRE do Pará, Nathalie Castro.

No Mangueirinho, estão sendo atendidos eleitores de Belém e Ananindeua. O local foi preparado com 60 guichês. "Por mais que a gente tenha feito muito atendimento itinerante, uma campanha de conscientização para que o eleitor não deixasse para a última hora, tem a cultura de deixar para a última hora ou, então, as pessoas têm impossibilidade de vir antes. Mas a gente estava aqui, inclusive sábado, domingo, feriado. Mas, de fato, a demanda ficou muito grande para o último dia", observa Nathalie.

O TRE Pará também ampliou o número de kits biométricos para a coleta biométrica. "A gente mandou novos kits para as zonas eleitorais do interior, mandou novos atendentes e, assim, todos os interiores estão trabalhando com uma alta demanda de atendimento. A gente tem interior que acabou depois de meia-noite. Então, todo mundo está trabalhando, dando suor, na garra para atender até o último eleitor", declarou a diretora-geral do Tribunal.

Outros pontos de atendimento

Em Belém, os serviços eleitorais estão disponíveis nos seguintes endereços:

- Núcleo de Atendimento ao Eleitor, localizado na travessa Pirajá s/n, no bairro da Pedreira;

- Posto de Atendimento do TRE na travessa São Francisco n°94, no bairro da Campina,

- Arena Guilherme Paraense, onde estão sendo atendidos eleitores de Belém e Ananindeua, sem a necessidade de agendamento prévio

O Tribunal informa ainda que os eleitores também podem optar pelo atendimento no Disque Eleitor, que atende gratuitamente a todo o estado no número 148, e segue funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

Outra opção, é o atendimento feito pela assistente virtual do TRE do Pará, Bertha, que está disponível no WhatsApp a qualquer momento para tirar as principais dúvidas no número (91) 3346-8000. Para iniciar a conversa, basta salvar o número na agenda de contatos e enviar uma mensagem simples.