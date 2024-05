Fechamento do cadastro eleitoral: Eleitores deixam para última hora e formam filas enormes em Belém

Nesta quarta-feira (08.05), último dia para realizar serviços de alistamento para novos eleitores, mudança de domicílio eleitoral e outras regularizações antes das eleições 2024, longas filas se formaram em frente aos pontos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE / PA) em Belém. Milhares de pessoas no Pará deixaram para a última hora.

Na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), na avenida Augusto Montenegro, onde uma grande estrutura foi montada pela Justiça Eleitoral para atender a população de Belém e Ananindeua, a fila já estava grande muito antes do início dos atendimentos, marcado para às 8 horas. Quem estava na entrada da Arena não conseguia ver o final da fila quilométrica.

"Eu vim regularizar a minha biometria, que não tá cadastrada no aplicativo. Eu fui deixando pra cima da hora e ontem eu vi no jornal que era o último dia e resolvi vir para não perder. É melhor, mais próximo de casa e tá sendo até rápido, graças a Deus. Cheguei umas seis e meia, mais ou menos", declarou o estudante Emanuel Ribeiro.

Oficialmente, os atendimentos iniciam às 8h, mas com a grande demanda, o TRE tem iniciado os serviços às 7h para pessoas com prioridades.

Secretário da Informação e Tecnologia do TRE, Felipe Brito conta que a expectativa é atender mais de 5 mil pessoas, no Mangueirinho. Na terça-feira (07.05), os eleitores lotaram três arquibancadas do local. A expectativa é de que neste último dia, toda a arena fique lotada.

"O atendimento veio dobrando nos três últimos dias. A nossa expectativa, hoje, é que seja mais de cinco mil atendimentos e o TRE vai reforçando essa estrutura justamente para conseguir atender todos os eleitores. Já não é possível ter o mesmo conforto que nós tínhamos nos últimos dias, mas é possível atender todos os eleitores que compareceram", declarou.

Os atendimentos serão feitos até as 17h. Conforme informações divulgadas pelo TRE, na capital, os serviços eleitorais estão disponíveis no Núcleo de Atendimento ao Eleitor, localizado na travessa Pirajá s/n, no bairro da Pedreira; no Posto de Atendimento do TRE na travessa São Francisco n°94, no bairro da Campina, e na Arena Guilherme Paraense, onde estão sendo atendidos eleitores de Belém e Ananindeua, sem a necessidade de agendamento prévio.

O Tribunal informou ainda que os eleitores também podem optar pelo atendimento no Disque Eleitor, que atende gratuitamente a todo o estado no número 148, e segue funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Outra opção, é o atendimento feito pela assistente virtual do TRE do Pará, Bertha, que está disponível no WhatsApp a qualquer momento para tirar as principais dúvidas no número (91) 3346-8000. Para iniciar a conversa, basta salvar o número na agenda de contatos e enviar uma mensagem simples.