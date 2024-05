Mais de 162 mil paraenses já regularizaram a situação eleitoral

Com a aproximação das próximas eleições municipais, para eleger prefeitos e vereadores, os eleitores paraenses devem regularizar sua situação eleitoral nesta quarta-feira (8), de 8h às 17h. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho (TRE-PA), no período de 29 de abril até a última terça-feira (7), em todo estado já são 162.018 eleitores regularizados, só em Belém, esse número chega a 24.530. Para intensificar ainda mais o total de eleitores aptos todos os cartórios eleitorais e postos de atendimento do TRE, estarão funcionando para todo tipo de atendimento.

Além dos serviços presenciais, os eleitores também podem optar pelos atendimentos online e por telefone, como a produtora cultural, Carine Araújo, que resolveu seu problema virtualmente.

“Vi o aviso há um mês atrás que ia encerrar o prazo, mas acabei ficando doente no meio do caminho, aqui em casa todo mundo caiu gripado um atrás do outro e agora já termina amanhã e preciso transferir meu título da Bahia”, explica Carine. A produtora afirma que o processo online levou em média trinta minutos e para aproveitar a praticidade já estaria começando a regularizar a situação eleitoral do seu marido, através do site.

De acordo com o TRE, de janeiro até a primeira quinzena de abril deste ano cerca de 372.192 paraenses emitiram a primeira via do título de eleitor. Os serviços de emissões, transferências, entre outros podem ser acessados de maneira gratuita, mas os interessados precisam comparecer com documento oficial com foto, ou certidão de nascimento, e comprovante de residência.

Em Belém, os serviços podem ser encontrados no Núcleo de Atendimento ao Eleitor, localizado na travessa Pirajá, bairro da Pedreira; no Posto de Atendimento do TRE na travessa São Francisco n°94, no bairro da Campina, e na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), onde estão sendo atendidos eleitores de Belém e Ananindeua, sem a necessidade de agendamento prévio.

Outro serviços

Os eleitores que optarem pelo atendimento por telefone, no Disque Eleitor, podem ligar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. O serviço é gratuito para todo o estado pelo número 148.

Para os que escolherem o atendimento virtual, realizado pela assistente virtual do TRE do Pará, Bertha, o serviço estará disponível pelo WhatsApp. É necessário salvar o contato - (91) 3346-8000 - e iniciar uma conversa dentro do aplicativo. O contato também está disponível para esclarecer dúvidas a qualquer momento.

Veja os postos de atendimento:

Entre as unidades para atendimento presencial, cartórios e postos do TRE estão à disposição, todos com o funcionamento de 8h às 17h. Além destas unidades, os eleitores podem buscar as Estações Cidadania localizadas nos shoppings Pátio Belém, Bosque Grão Pará e Metrópole Ananindeua.

Com agendamento

Núcleo de Atendimento ao Eleitor

Posto do TRE

Sem agendamento

Fórum Eleitoral de Ananindeua

Cartório de Marituba

Marituba - Unidade Móvel

Mangueirinho

Mosqueiro - Posto

Mosqueiro - Unidade Móvel

Cartório de Icoaraci