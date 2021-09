17,2% dos adolescentes no Pará estão insatisfeitos com relação ao próprio corpo, aponta IBGE ()

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2019, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 17,2% dos adolescentes no Pará estão insatisfeitos com relação ao próprio corpo. A insatisfação apareceu mais entre meninas (23% contra 10,1% dos meninos). Estudantes da rede privada de ensino foram os que mais relataram insatisfação quanto a imagem corporal (28,5%).

Outro dado revelado pela pesquisa é que 7,7% dos adolescentes do Pará afirmaram ter ingerido algum produto para perda de peso, sem acompanhamento médico. Nesse quesito o percentual de meninos se sobressai com 9,7% (meninas: 6,1%). A ingestão de produtos para ganho de peso ou massa muscular sem acompanhamento médico foi informada por 8,7%, com prevalência de 10,8% entre os meninos (e 7% para meninas).

Com relação à saúde mental, 16,3% dos estudantes se autoavaliaram de forma negativa. Na maioria das vezes ou sempre, 51,3% sentiam-se muito preocupados com as coisas comuns do cotidiano; 29,4% sentiam-se tristes; 29,1% sentiam que ninguém se preocupava com eles (as); 34,5% sentiam-se irritados, nervosos ou mal-humorados; e 22,2% sentiam que a vida não vale a pena ser vivida.

Pesquisa

Realizada pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde e apoio do Ministério da Educação, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2019 oferece um perfil dos hábitos e do estado de saúde física e mental dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos, do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, das redes pública e privada de ensino, em todo o país. No Pará, a pesquisa estimou pouco mais de 605 mil adolescentes dentro do perfil da pesquisa, sendo a maioria formada por mulheres, pessoas de cor parda e matriculadas na rede pública.