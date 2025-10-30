1º recinto de aclimatação para peixes-boi da costa do Pará será inaugurado nesta segunda-feira (3)

O município de Soure, localizado na Ilha do Marajó, terá o primeiro recinto destinado à aclimatação para peixes-boi em toda a costa do estado. ​Batizado de Recinto Omar, o local foi instalado e revitalizado na antiga Fábrica de Gelo do rio Paracauary, sendo especialmente adaptado para oferecer condições ideais de readaptação, visando a reintegração dos animais em seus habitats. A inauguração do espaço será nesta segunda-feira (3), às 10h, no espaço anexo à sede do ICMBio.

VEJA MAIS

Mais de 70 peixes-boi estão em reabilitação no Pará, sendo a maioria filhotes órfãos. Antes da soltura definitiva, os animais precisam de uma fase de aclimatação, na qual se adaptam a um novo ambiente ou condição ambiental. O novo espaço do Instituto Bicho D’água foi criado para esta etapa, sendo um marco na conservação das espécies.

Construído em uma área de 500 m2, a unidade conta com ambulatório, áreas de higienização, nutrição, mirantes de observação, piscina, e setor de aclimatação com capacidade para atender até 8 peixes-boi, sala de monitoramento e oficina de telemetria, alojamentos para biólogos e médicos veterinários, sala de estudos e um auditório.

​A construção do Recinto Omar integra o Projeto de Conservação de Peixes-boi do Estado do Pará, uma condicionante do licenciamento ambiental federal do IBAMA, referente às atividades de pesquisas geofísicas realizadas pela empresa TGS.

Serviço

Inauguração do Recinto Omar

Data: 3/11

Hora: 10h

Local: sede do ICMBio. Tv. Oito, 618 - São Pedro, Salvaterra - PA, 68860-000

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades