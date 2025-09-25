Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Peixe-boi da Amazônia e Peixe-boi Marinho são declarados patrimônios culturais imateriais do Pará

A conservação das duas espécies será prioridade na alocação de investimentos governamentais

Ayla Ferreira*
fonte

A medida ainda prevê ações de fiscalização para coibir práticas que representem ameaças à preservação da espécie. (Foto: Divulgação)

O peixe-boi da Amazônia e o Peixe-boi Marinho, mamíferos aquáticos de grande porte da ordem dos Sirênios, agora são patrimônio cultural natural, de natureza imaterial, do Estado do Pará. A lei nº 11.171/2025 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará (DOEPA), nesta terça-feira (23). A declaração surge em função da importância ecológica, cultural e socioambiental dos animais.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Brincante estreia no Arrastão do Círio em edição marcada por tradição e futuro]]

image Duas pessoas ficam feridas após caminhão tombar na PA-242, entre Nova Timboteua e Peixe-Boi
O acidente ocorreu na noite de domingo (24), quando o veículo seguia para Capanema

Os programas de conservação das duas espécies agora terão prioridade na alocação de investimentos governamentais, em parcerias e em acordos de cooperação. O governo também poderá firmar convênios com organizações da sociedade civil, universidades e órgãos nacionais e internacionais para o financiamento e a execução de ações voltadas à proteção e conservação dos peixes-boi.

A medida ainda prevê ações de fiscalização para coibir práticas que representem ameaças à preservação da espécie, reforçando a importância dos peixes-boi como parte da biodiversidade amazônica e da identidade cultural do Pará. 

"A iniciativa do poder público estadual é de extrema importância para todos nós que trabalhamos pela preservação do peixe-boi no Pará. É um reconhecimento fundamental não apenas da importância das espécies, mas também do esforço de biólogos, veterinários, educadores e membros das comunidades locais, tradicionais e ribeirinhas, que lutam pela fauna amazônica e pela preservação, manejo e valorização da nossa biodiversidade", destaca Renata Emin, bióloga e presidente do Instituto Bicho D’água.

"Esta é uma conquista que reforça a nossa esperança de que as futuras gerações possam ter a oportunidade de conhecer e conviver com o peixe-boi, um verdadeiro símbolo da cultura e da biodiversidade amazônica. Este é um momento histórico e transformador para a proteção e preservação do nosso gigante gentil", comemora.

Recinto em Soure

O município de Soure, na ilha do Marajó, terá um recinto de aclimatação para peixes-boi, construído em uma área de 500 m². A unidade terá capacidade para atender até oito peixes-boi e será inaugurada no mês de novembro. A iniciativa é apoiada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

O recinto de aclimatação para peixes-boi faz parte do Projeto de Conservação de Peixes-Boi no Estado do Pará, iniciativa da TGS, IBAMA e Instituto Bicho D’água com foco na preservação desta espécie emblemática da fauna amazônica, concebido partir da identificação, por parte do IBAMA, da necessidade de sistematizar e otimizar os resgates de peixes-boi na região, cuja população já apresenta sinais de declínio.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

peixes-boi

estado do pará

instituto bicho d'água
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

VIRALIZOU

Homem se arrisca e tenta transportar duas pilhas de tijolos em carroceria de caminhonete; veja

A situação inusitada ocorreu em Capanema, no Pará

25.09.25 11h34

CRIME ORGANIZADO

Megaoperação contra facção criminosa é realizada no Pará e em outros nove Estados

Mais de 400 agentes de segurança cumpriram 64 mandados de busca e apreensão e 55 de prisão

25.09.25 9h13

BALANÇO

Acidentes nas rodovias federais do Pará crescem quase 5% nos primeiros 7 meses de 2025, aponta PRF

De janeiro a julho deste ano, foram 573 ocorrências, contra 546 no comparativo com o mesmo intervalo de 2024

25.09.25 7h00

POLÍCIA

Operação mira tráfico internacional de drogas no Pará após apreensão de cocaína em Barcarena

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais quatro estados

23.09.25 12h54

MAIS LIDAS EM PARÁ

PSS

Hospital Ophir Loyola lança PSS com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa

22.09.25 22h57

NO MEIO DO POVO

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

21.09.25 18h32

MELHORIAS

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

22.09.25 8h00

capacitação

Capacita COP30 abre inscrições para 400 vagas gratuitas de qualificação profissional

Etapa oferece oportunidades em cursos distribuídos entre Belém, Salinópolis e Santarém, com aulas a partir de 29 de setembro

23.09.25 21h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda