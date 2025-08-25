Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Duas pessoas ficam feridas após caminhão tombar na PA-242, entre Nova Timboteua e Peixe-Boi

O acidente ocorreu na noite de domingo (24), quando o veículo seguia para Capanema

O Liberal
fonte

Duas pessoas ficam feridas após caminhão tombar na PA-242, entre Nova Timboteua a Peixe-Boi. (Foto: Imagem cedidas por Klleverton Reis)

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na PA-242, próximo à base militar, no trecho que liga os municípios de Nova Timboteua e Peixe-Boi, no nordeste paraense. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão que seguia de Igarapé-Açu para Capanema perdeu o controle e tombou na pista. O caso foi registrado na noite de domingo (24).

Os relatos iniciais são de que o acidente ocorreu por volta das 21h. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Entre as vítimas que ficaram feridas está um adolescente que acompanhava o motorista do caminhão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o veículo ficou atravessado na pista. Devido a isso, a rodovia precisou ser interditada, já que o local não possui acostamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a ambulância da Unidade de Saúde de Nova Timboteua foram acionadas para prestar socorro às vítimas. O resgate durou cerca de 2 horas, pois o jovem ficou preso às ferragens na cabine. No entanto, ele foi retirado apenas com escoriações. Um caminhão Munck foi utilizado para remover o veículo e liberar parcialmente a via, garantindo o tráfego na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente de trânsito
Polícia
