WhatsApp: Reações e arquivos de até 2 GB; veja o que muda e as novidades da rede social

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira (14/04), algumas novidades para a plataforma, que devem estar disponíveis na rede social em breve. Os usuários passarão a ter mais opções de interação nas conversas, além de maior controle do que é postado nos grupos. Entenda o que muda e as novidades do “Zap”.

VEJA MAIS

As pessoas que são adeptas do WhatsApp terão quatro novas funcionalidades importantes na plataforma. São elas:

Reação nas mensagens;

Chamada de áudio com até 32 participantes;

Arquivos de até 2gb;

Administrador do grupo poderá excluir mensagens dos participantes;

O WhatsApp também anunciou que, além dessas novidades, chegará ao Brasil as "Comunidades", mas essa atualização só será implementada após as eleições.

Como funciona a chamada de áudio com até 32 participantes?

Atualmente, o WhatsApp permite chamadas em grupo com até oito pessoas. Com a atualização que começou a ser liberada nesta quinta (14/04), o limite sobe para 32. Junto com o suporte a mais pessoas, o app também ganhou uma nova interface de chamada, que dá uma visão melhor de quem está participando da conversa e ainda indica quem está falando naquele momento.

Como funciona a reação nas mensagens?

Assim como em outros app, essa novidade permitirá reagir uma mensagem com emojis. O usuário do WhatsApp poderá reagir rapidamente a algum conteúdo ou mensagem trocada, sem a necessidade de inundar o chat com novas mensagens. A data para liberação da nova função ainda não foi anunciada, mas será nos próximos meses.

Como funciona o compartilhamento de arquivos?

O novo limite para envio de arquivos pelo WhatsApp será de 2 GB (gigabtyes). A alteração é uma maneira de facilitar a vida de quem utiliza o app para enviar arquivos de projetos profissionais ou da escola. Atualmente, o limite é 100 MB (megabytes). O WhatsApp não especificou a data para liberação, só informou que será nos próximos meses.

Como funciona a novidade para quem é administrador de grupo no WhatsApp?

A nova função para quem é administrador de grupo no WhatsApp é que a pessoa poderá apagar quaisquer mensagens ou conteúdos problemáticos postados, independente de quem seja. Após o conteúdo ser removido, ficará no chat uma notificação que diz: "Mensagem apagada por um admin", seguido da identificação da pessoa responsável pela ação. O WhatsApp não especificou a data para liberação, só informou que será nos próximos meses.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)