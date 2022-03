WhatsApp testa ferramenta de enquete para grupos; entenda

Uma nova ferramenta que autoriza a criação de enquetes dentro dos grupos do WhatsApp está sendo testada pela equipe da plataforma, na versão beta do aplicativo para iOS, de acordo com o site especializado WABetaInfo. Entenda como deve funcionar a modalidade.

Como vai funcionar as enquetes nos grupos?

Conforme o site, a ferramenta permite que qualquer membro do grupo faça uma enquete e envie na conversa. Porém, ainda não está claro se as alternativas de respostas poderão ser adicionadas por todos os integrantes ou apenas por quem criou a pergunta. A funcionalidade ainda não foi confirmada oficialmente pela plataforma e, por isso, ainda não é possível saber se ela chegará de fato a todos que utilizam o aplicativo.

Novas mudanças devem chegar em breve

Não é de hoje que as redes sociais de Mark Zuckerberg vêm ganhando novas funcionalidades e modificações, principalmente no que diz respeito à segurança dos usuários, após uma série de relatos de divulgação de dados e contribuições para o aumento da ansiedade e depressão entre os jovens. Recentemente, foi disponibilizada a pausa na gravação dos áudios e uma nova interface para o WhatsApp Web.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)