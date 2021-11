WhatsApp: confira quais mudanças devem chegar em breve para os usuários

Neste ano, os usuários do WhatsApp perceberam que algumas novidades foram incluídas no aplicativo, entre elas a função de acelerar áudios, fotos e vídeos de visualização única e opção de realizar pagamentos. Ao que tudo indica, segundo o site WABetaInfo, conhecido por divulgar notícias sobre o app, novas funções já estão em teste e devem chegar em breve na plataforma, confira quais são abaixo. As informações são do Uol.

PAUSA NA GRAVAÇÃO DE UM ÁUDIO

A possibilidade de começar a gravar um áudio, pausar e depois dar continuidade deve chegar em breve no aplicativo, acompanhada do controle de velocidade na reprodução de áudios encaminhados. Atualmente, o recurso de aceleração de voz só pode ser utilizado em mensagens que nos foram enviadas diretamente.

MEUS CONTATOS, EXCETO

Essa nova ferramenta do aplicativo pode ajudar a reforçar a privacidade dos usuários, isso porque além de ocultar a informação do 'visto por último' de alguns contatos específicos, também será possível esconder deles as informações e foto do perfil. Até o momento, apenas três funções são disponibilizadas para saber a última vez que alguém esteve online, que são: "todos", "ninguém" ou “meus contatos". O "meus contatos, exceto" deve entrar nessa lista em breve.

NOVA INTERFACE PARA WHATSAPP WEB

De acordo com as informações, uma nova interface deve surgir para quem usa o aplicativo na sua versão desktop. Entre as novidade, está a ferramenta de desenho, que irá permitir que o usuário crie imagens na hora com uma caneta ou pincel.