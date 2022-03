WhatsApp e Telegram: leitores terão novos meios de acesso aos conteúdos do OLiberal.com; veja

As plataformas de mensagens instantâneas vão ser mais um meio de comunicação que garante ao leitor acesso exclusivo aos conteúdos do OLiberal.com. O serviço será oferecido de duas maneiras: por meio das listas de transmissão, do WhatsApp e pelo canal de notícias do Telegram. Essa estratégia garante que o público tenha acesso à informação, em primeira mão, assim que foram gerados no site, rádio, impresso e pelas plataformas digitais.

A novidade dessa ferramenta é possibilitar acesso aos conteúdos setorizados. Eles serão divididos a partir das editorias a começar por conteúdos de emprego e concurso. A iniciativa foi organizada pensando nas formas de conexão, para quem não quer perder as oportunidades do dia e ter sempre assunto para conversar.

A iniciativa do Grupo Liberal é válida para assinantes e não-assinantes.



O que é uma lista de transmissão do WhatsApp?

A lista de transmissão é um meio de envio de mensagens, para mais de dois contatos, por meio do WhatsApp. A plataforma permite o repasse de texto, áudio, foto, vídeo, bem como os links gerados nos materiais do OLiberal.com. Mais facilidade para quem envia, já que o recurso é simultâneo, assim como para quem recebe, pela rapidez que a notícia chega ao alcance de alguns cliques.

Como funciona um canal do Telegram?

Um canal do Telegram é um recurso, dentro da plataforma, para acesso setorizado de conteúdos. No caso do OLiberal.com, os leitores terão acesso às informações geradas no Pará, Brasil e no mundo, além de assuntos específicos como empregos, esporte, carreira, entretenimento, beleza, política, entre outros.

Como será o envio das notícias do OLiberal.com pelo WhatsApp e pelo Telegram?

Confira os contatos do OLiberal.com:

Para o acesso via WhasApp e Telegram a população pode receber informações pelo número: (91) 98439-8833. Quem preferir, pode ligar para as seguintes editorias:

Cidades e Polícia (91) 3216-1189

Política e Economia (91) 3216-1092

Esportes (91) 3216-1071

Cultura (91) 3216-1126