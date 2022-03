Atirador 'mais mortal do mundo', se junta às forças da Ucrânia na guerra contra a Rússia

Chegou à Ucrânia o atirador canadense Wali, conhecido como o atirador "mais letal" de todos, sendo capaz de entregar "40 inimigos mortos por dia”. Os feitos do novo reforço na luta contra os russos estão sendo explorados pela propaganda ucraniana. Apesar da força militar razoável, o país governado por Volodymyr Zelenski tenta derrotar uma das maiores potências bélicas do mundo. As informações são dos portais Metrópoles e Terra.

O veterano canadense, que se identifica com o “nome de guerra”, eliminou um adversário no campo de batalha com um tiro disparado a uma distância de 3,5 km, no ano de 2009, na Guerra do Afeganistão, quando lutava no Oriente Médio pelo Regimento Real do Canadá.

Ao deixar as forças oficiais, ele foi pra outra guerra que não era sua: o atirador diz ter se juntado a forças curdas em 2015 e lutado contra os terroristas do Estado Islâmico no Iraque.

Wali explicou e entrevista ao La Presse que viajou para a guerra na Ucrânia em resposta a um chamado do próprio presidente do País, Volodymyr Zelenski. Com isso, ele se junta à legião de voluntários estrangeiros e já está lutando, segundo informou as forças armadas locais.

"Ele [Zelenski] precisava de um franco-atirador. Eu tive que ir. É como um bombeiro que ouve uma sirene tocando", declarou.

À CBC News, o atirador contou que foi recebido pelos combatentes ucranianos com abraços e festa. “Eles ficaram muito felizes em nos receber. É como se ficássemos amigos imediatamente”, contou ele, que disse ter ido para a guerra "ajudar".