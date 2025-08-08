Capa Jornal Amazônia
Von der Leyen pede que Israel reconsidere decisão de estender operação militar em Gaza

Estadão Conteúdo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, publicou no X um apelo direto à reconsideração da decisão do governo israelense de estender sua operação militar em Gaza. Segundo ela, "a decisão do governo israelense de estender ainda mais sua operação militar em Gaza deve ser reconsiderada".

Von der Leyen destacou ainda a necessidade urgente da libertação de todos os reféns mantidos em condições desumanas. A presidente do braço executivo da União Europeia (UE) também enfatizou a importância da ajuda humanitária, pedindo "acesso imediato e irrestrito a Gaza para entregar o que é urgentemente necessário no terreno".

"Um cessar-fogo é necessário agora", concluiu Von der Leyen. Mais cedo, o chanceler alemão, Friedrich Merz, também pediu uma solução para a crise humanitária em Gaza, enquanto Egito e Catar tentam mediar uma negociação que envolve a troca de reféns pelo fim do conflito.

O plano

O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para tomar a Cidade de Gaza, na Faixa de Gaza, segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A decisão, tomada na madrugada desta sexta-feira, 8 (pelo horário local), marca mais uma escalada da ofensiva de Israel contra o território palestino, lançada em resposta ao ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023.

Palavras-chave

israel

hamas

guerra

cidade

gaza

tomada

plano

reações

UE

Von der Leyen
RELACIONADAS EM MUNDO

Egito e Catar trabalham em plano para libertar todos os reféns em troca de cessar-fogo em Gaza

08.08.25 12h38

Estado palestino

EUA não têm planos de reconhecer um Estado palestino, afirma JD Vance

Em visita ao Reino Unido, vice de Trump descarta reconhecer Estado palestino e reforça foco na erradicação do Hamas e ajuda humanitária à Faixa de Gaza

08.08.25 12h28

Ocupação de Gaza

Plano israelense de ocupar a Faixa de Gaza é recebido com críticas dentro e fora de Israel

Plano de Netanyahu para ocupar a Cidade de Gaza provoca reação internacional e críticas internas por risco aos civis e aos reféns

08.08.25 11h43

Exportações militares

Alemanha suspende exportações militares a Israel para uso em Gaza e cobra ação humanitária

Merz critica estratégia militar de Israel e condiciona ajuda à proteção de civis e acesso humanitário à Faixa de Gaza

08.08.25 11h07

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

coragem

Bebê de um ano mata cobra a mordidas após réptil se enrolar em suas mãos

A criança desmaiou e foi levada às pressas para um centro de saúde primário para tratamento inicial

31.07.25 16h58

Crime Sexual

Ator americano é condenado a 5 anos de prisão após agredir e estuprar brasileira

O crime aconteceu em junho de 2018, em Dublin, na Irlanda

01.08.25 14h59

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

08.08.25 10h28

