Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

Jennifer Feitosa
fonte

Leigha Mumby e Daniel Waterman (Instagram @syracusedotcom)

Daniel Waterman, de 22 anos, que estava em coma desde um acidente ocorrido em fevereiro, nos Estados Unidos, revelou antes de morrer que a namorada teria provocado de propósito a colisão que o deixou gravemente ferido. O caso aconteceu em Flagler County, na Flórida, após uma discussão entre o casal.

De acordo com informações divulgadas pela revista People, Leigha Mumby, de 24 anos, teria dito momentos antes do acidente: “Não me importo com o que acontecer. Você vai ter o que merece”. Logo em seguida, ela teria dirigido o carro contra uma árvore.

Discussão antes do acidente

O acidente ocorreu na noite de 9 de fevereiro, data em que era disputado o Super Bowl. Durante o trajeto pela rodovia, o casal começou a discutir, e o veículo acabou colidindo com uma árvore. Waterman, que estava no banco do passageiro, entrou em coma por conta do impacto.

Após semanas internado, o jovem conseguiu acordar e se comunicar com os policiais por meio de uma lousa. Utilizando o alfabeto escrito no quadro, ele reagia com sons, o que permitiu que os investigadores compreendessem as palavras formadas e registrassem o relato sobre a causa do acidente, conforme aponta o relatório policial obtido pela People.

Mãe contou que briga começou por troca de mensagens

Em entrevista ao site Syracuse.com, Heather Waterman, mãe do rapaz, afirmou que o filho conversava por mensagens com um amigo que torcia para o mesmo time da NFL (Liga Nacional de Futebol Americanom, em inglês). Esse diálogo teria sido o motivo da discussão entre o casal antes da tragédia.

Daniel morreu de pneumonia

“Ele nunca desistiu”, disse a mãe, ao relatar que o filho chegou a ser transferido, em julho, para um hospital em Nova York. No entanto, Daniel morreu em 8 de outubro, vítima de pneumonia, consequência das complicações do acidente.

Inicialmente, Leigha Mumby havia sido acusada de direção imprudente com lesão corporal grave e agressão agravada com arma mortal. Após a morte de Waterman, a polícia atualizou as acusações, incluindo homicídio culposo com veículo.

Família luta pela guarda da filha do casal

A família de Daniel Waterman agora busca na Justiça a guarda da bebê do casal. A mãe do jovem afirmou que pretende comprovar a paternidade da criança e levá-la para ser criada em Nova York, onde morava com a família.

“Vamos fazer o que for preciso para trazê-la para nós. Ele queria que ela fosse criada com a família dele em Nova York”, declarou Heather Waterman à imprensa local.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

