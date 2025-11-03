Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Shein pode ser banida por vender bonecas sexuais com aparência infantil

O órgão de fiscalização disse que emitiu um aviso formal instando a plataforma a tomar medidas corretivas urgentes

Estadão Conteúdo
fonte

Segundo o órgão, as descrições e categorização da Shein deixavam pouca dúvida quanto à sua natureza pornográfica infantil (Reprodução)

As autoridades da França alertaram que podem bloquear o acesso à Shein após a Direção-Geral de Concorrência, Consumo e Repressão à Fraude (DGCCRF) descobrir de que o gigante da moda rápida online estava vendendo bonecas sexuais com aparência infantil. Segundo o órgão fiscalizador francês, as descrições e categorização da Shein deixavam pouca dúvida quanto à sua natureza pornográfica infantil.

A agência encaminhou o caso aos promotores públicos, e o Ministro da Economia da França, Roland Lescure, disse nesta segunda-feira que buscará banir a Shein do mercado francês se tais incidentes voltarem a ocorrer.

"Isso está previsto por lei", disse ele. "Em casos envolvendo terrorismo, tráfico de drogas ou materiais pornográficos infantis, o governo tem o direito de solicitar que o acesso ao mercado francês seja proibido", disse.

O órgão de fiscalização disse que emitiu um aviso formal instando a plataforma a tomar medidas corretivas urgentes. A Shein não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Associated Press.

Enquanto isso, uma missão parlamentar de apuração sobre a inspeção de produtos importados para a França anunciou que convocará funcionários da Shein para interrogatório. "Nenhum ator econômico pode se considerar acima da lei. Um varejista que vendesse tal item teria sua loja imediatamente fechada por uma ordem prefeitoral. A Shein deve fornecer uma explicação", disse o relator da missão, Antoine Vermorel-Marques. (*Fonte: Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FRANÇA/SHEIN/VENDA/BONECAS/APARÊNCIA INFANTIL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

política internacional

Trump diz que os dias de Maduro como presidente da Venezuela estão contados

Trump citou que não acredita que os EUA se envolverão em uma guerra contra a Venezuela

03.11.25 14h48

Torre medieval em Roma desaba parcialmente durante obras de renovação e deixa feridos

03.11.25 10h28

Mais de 70 mil pessoas são levadas para locais seguros enquanto tufão se aproxima das Filipinas

03.11.25 9h13

Trump diz que não pode revelar segredos, caso China invada Taiwan

02.11.25 22h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

03.11.25 1h02

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas

27.10.25 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda