Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Emirates e Qatar Airways suspendem voos após fechamento de espaço aéreo e ataques em Dubai

A suspensão ocorre após circularam imagens de um ataque próximo ao renomado hotel Burj Al-Arab, em Dubai, onde foram relatadas atividades de drones e fortes estrondos.

Estadão Conteúdo

As companhias aéreas Emirates e Qatar Airways suspenderam temporariamente as operações no período da tarde deste domingo, 1º de março, devido a múltiplos fechamentos do espaço aéreo regional no Oriente Médio. A Emirates interrompeu todos os voos de e para Dubai até as 8 horas (de Brasília) da segunda-feira, 2. A Qatar Airways suspendeu as rotas com origem ou destino em Doha.

A medida ocorre em meio à instabilidade gerada pelos ataques cruzados entre o Irã, os Estados Unidos e Israel, que atingiram áreas estratégicas nos Emirados Árabes Unidos e no Catar.

Embora o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes tenha afirmado que seus sistemas de defesa interceptaram as investidas com alta eficiência, destroços de mísseis iranianos causaram um incêndio em um prédio vizinho ao hotel Fairmont The Palm, na região de "The Palm Jumeirah".

A Defesa Civil de Dubai informou que o fogo está sob controle e registrou quatro feridos leves, ressaltando que nenhum dano direto aos pontos turísticos icônicos, como o Burj Khalifa, foi oficialmente confirmado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/CONTRAOFENSIVA/DUBAI/AÉREAS/VOOS/SUSPENSÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Trump diz que foi informado sobre destruição de 9 navios iranianos, alguns 'importantes'

A afirmação foi feita na conta de Trump na rede Truth Social

01.03.26 15h12

Coreia do Norte afirma que ataques dos EUA ao Irã são 'violação da soberania nacional'

01.03.26 14h57

ZONA DA MATA MINEIRA

Papa Leão XIV manifesta apoio a vítimas das chuvas em Minas Gerais

Durante o Angelus no Vaticano, pontífice manifestou solidariedade a mortos, desabrigados e equipes de resgate na Zona da Mata

01.03.26 14h56

MUNDO

Ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad morre em bombardeio a Teerã, confirma agência estatal

O ataque à residência do político conservador ocorreu durante a ofensiva denominada "Fúria Épica" pelas forças norte-americanas

01.03.26 14h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

IGREJA CATÓLICA

Restos mortais de São Francisco de Assis são exibidos ao público na Itália

Relíquias do santo padroeiro ficam em Assis por um mês, em homenagem aos 800 anos de sua morte

23.02.26 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda