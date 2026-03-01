Capa Jornal Amazônia
Mídia estatal do Irã diz que número de mortos em ataque a escola sobe para 165

Subiu o número de pessoas mortas após os ataques dos EUA e Israel

Estadão Conteúdo
fonte

Esta imagem, capturada da televisão estatal iraniana e transmitida em 28 de fevereiro de 2026, mostra o que, segundo a emissora, foi alvo de ataques mortais dos EUA e de Israel contra uma escola primária feminina em Minab, na província de Hormozgan, no sul do Irã, perto da rota marítima estratégica do Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, gerando temores de uma guerra regional, com relatos de explosões em todo o Oriente Médio, enquanto a república islâmica retaliou com uma saraivada de mísseis (ALEX MITA / IRIB TV / AFP)

A mídia estatal iraniana informou neste domingo, 1º de março, que o número de mortos num ataque a uma escola de meninas, no sábado, no sul do Irã, subiu para 165.

A agência de notícias estatal Irna citou um promotor local dizendo que outras 96 pessoas foram feridas.

O exército israelense disse que não estava ciente de nenhum ataque na área, e o exército dos EUA afirmou que estava investigando os relatos.

Fonte: Associated Press. Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

