Mídia estatal do Irã diz que número de mortos em ataque a escola sobe para 165

A mídia estatal iraniana informou neste domingo, 1º de março, que o número de mortos num ataque a uma escola de meninas, no sábado, no sul do Irã, subiu para 165.

A agência de notícias estatal Irna citou um promotor local dizendo que outras 96 pessoas foram feridas.

O exército israelense disse que não estava ciente de nenhum ataque na área, e o exército dos EUA afirmou que estava investigando os relatos.

Fonte: Associated Press. Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado