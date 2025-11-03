Mais de 70 mil pessoas são levadas para locais seguros enquanto tufão se aproxima das Filipinas
Autoridades das Filipinas ordenaram que dezenas de milhares de pessoas se retirassem para locais mais seguros e proibiram pescadores de se aventurarem no mar em uma região centro-leste do país nesta segunda-feira, 3, enquanto um tufão se aproximava do Pacífico. Os oficiais alertaram sobre chuvas torrenciais potencialmente mortais e ondas de tempestade de até 3 metros de altura.
O Tufão Kalmaegi foi visto pela última vez a cerca de 235 quilômetros a leste da cidade de Guiuan na província de Samar Oriental, com ventos sustentados de até 120 quilômetros por hora e rajadas de até 150 km/h, e tinha previsão de atingir a costa ainda nesta segunda-feira.
Era esperado que avançasse para oeste durante a noite e na terça-feira, 4, e atingisse as províncias das ilhas centrais, incluindo Cebu, que ainda se recupera de um terremoto de magnitude 6,9 que ocorreu em 30 de setembro e deixou pelo menos 79 mortos e deslocou milhares de pessoas após suas casas desabarem ou serem severamente danificadas.
Kalmaegi, localmente chamado Tino, tinha previsão de ganhar ainda mais força sobre o Mar das Filipinas antes de atingir a terra em Guiuan ou municípios próximos, onde o governador de Samar Oriental, RV Evardone, disse que emitiu ordens de retirada obrigatória a partir desta segunda-feira com a ajuda de tropas do exército, polícia, bombeiros e contingentes de mitigação de desastres.
Mais de 70 mil pessoas nas cidades costeiras de Guiuan, Mercedes e Salcedo foram ordenadas a se mudar para centros de evacuação ou casas e prédios de concreto certificados como suficientemente robustos para resistir ao impacto do tufão. As áreas costeiras foram alertadas sobre ondas de maré de até 3 metros de altura, disse Evardone.
O Tufão Haiyan, um dos ciclones tropicais mais poderosos já registrados, atingiu a costa em Guiuan em novembro de 2013, depois varreu as Filipinas centrais, deixando mais de 7,3 mil pessoas mortas ou desaparecidas, achatando vilarejos inteiros e arrastando dezenas de navios para o interior. Na ocasião, Haiyan demoliu cerca de um milhão de casas e deslocou mais de 4 milhões de pessoas em uma das regiões mais pobres do país.
Milhares de moradores de vilarejos também estavam sendo retirados de províncias insulares perto de Samar Oriental, disseram os oficiais, e as agências de resposta a desastres, incluindo a guarda costeira, foram colocadas em alerta.
As Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões e tempestades a cada ano. O país também é frequentemente atingido por terremotos e possui mais de uma dúzia de vulcões ativos, tornando-o um dos países mais propensos a desastres do mundo. (Com informações da Associated Press)
