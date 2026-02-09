Ataques russos à Ucrânia deixam ao menos três mortos, dizem autoridades

Ataques realizados pela Rússia durante a madrugada desta segunda-feira, 9, deixaram ao menos três mortos na Ucrânia, segundo autoridades locais e os serviços de emergência do país.

Na cidade portuária de Odessa, no sul ucraniano, um bombardeio matou um homem de 35 anos e deixou outras duas pessoas feridas, de acordo com Sergiy Lysak, chefe da administração militar local.

Já na região de Kharkiv, no norte do país, equipes de resgate localizaram os corpos de uma mulher e de um menino de 10 anos após um ataque com drones, informou o Serviço Estatal de Emergências em publicação no Telegram. Outras três pessoas ficaram feridas na ação.

Os ataques ocorrem em meio à continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, que se aproxima de quatro anos, com ofensivas aéreas frequentes contra centros urbanos e infraestrutura civil.