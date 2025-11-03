Trump diz que os dias de Maduro como presidente da Venezuela estão contados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu afirmativamente a uma pergunta sobre se acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. "Eu diria que sim, acho que sim - sim", respondeu, ao ser questionado por Norah O'Donnell sobre se os dias de Maduro estavam contados.

A declaração foi dada no programa 60 Minutes, da CBS, que foi ao ar na noite do domingo, 2.

A entrevista do presidente dos EUA foi concedida na sexta-feira em Mar-o-Lago, Palm Beach, na Flórida.

Em outro trecho, Trump citou que não acredita que os EUA se envolverão em uma guerra contra a Venezuela, ainda que tenha salientado que o país sul-americano trata o governo norte-americano muito mal.

A fala ocorre em um momento em que os Estados Unidos enviam militares e navios ao Caribe, onde executaram vários ataques contra supostas embarcações que atuam no tráfico de drogas, ações que provocaram dezenas de mortes.