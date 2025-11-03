Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump diz que os dias de Maduro como presidente da Venezuela estão contados

Trump citou que não acredita que os EUA se envolverão em uma guerra contra a Venezuela

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu afirmativamente a uma pergunta sobre se acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. "Eu diria que sim, acho que sim - sim", respondeu, ao ser questionado por Norah O'Donnell sobre se os dias de Maduro estavam contados.

A declaração foi dada no programa 60 Minutes, da CBS, que foi ao ar na noite do domingo, 2.

A entrevista do presidente dos EUA foi concedida na sexta-feira em Mar-o-Lago, Palm Beach, na Flórida.

Em outro trecho, Trump citou que não acredita que os EUA se envolverão em uma guerra contra a Venezuela, ainda que tenha salientado que o país sul-americano trata o governo norte-americano muito mal.

A fala ocorre em um momento em que os Estados Unidos enviam militares e navios ao Caribe, onde executaram vários ataques contra supostas embarcações que atuam no tráfico de drogas, ações que provocaram dezenas de mortes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

VENEZUELA

Maduro

ameaça
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Mais de 70 mil pessoas são levadas para locais seguros enquanto tufão se aproxima das Filipinas

03.11.25 9h13

Trump diz que não pode revelar segredos, caso China invada Taiwan

02.11.25 22h03

Trump diz que não pode revelar segredos, caso China invada Taiwan

02.11.25 22h03

Milei nomeia Diego Santilli para ministro do Interior da Argentina

02.11.25 21h59

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

02.11.25 3h26

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas

27.10.25 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda