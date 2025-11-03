Capa Jornal Amazônia
Torre medieval em Roma desaba parcialmente durante obras de renovação e deixa feridos

Estadão Conteúdo

Uma torre medieval em Roma, na Itália, perto das famosas ruínas do Fórum Romano, desabou parcialmente nesta segunda-feira, 3, durante o trabalho de renovação da estrutura, deixando pelo menos um trabalhador gravemente ferido, segundo a mídia italiana. Centenas de turistas presenciaram o momento em que os bombeiros usaram uma escada móvel e levaram uma maca até o nível superior da Torre dei Conti. Três trabalhadores foram resgatados, enquanto um permaneceu preso dentro da estrutura, disse o jornal Corriere della Sera.

Durante a operação de resgate realizada pelos bombeiros, outra parte da torre desabou, levantando uma nuvem de fumaça. Os bombeiros que estavam em uma escada móvel desceram rapidamente quando ocorreu o desabamento adicional. Não há informações se, após esse segundo incidente, outras pessoas também ficaram feridas.

A Torre dei Conti foi construída no século XIII pelo Papa Inocêncio III como uma residência para sua família. A torre foi danificada em um terremoto em 1349 e sofreu desabamentos subsequentes no século XVII.

Reportagens da mídia italiana disseram que tanto o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, quanto o Ministro da Cultura Italiano, Alessandro Giulio, estavam no local. (Com informações da Associated Press)

TORRE MEDIEVAL/DESABAMENTO/ROMA
