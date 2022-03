Voluntários criam ‘Frente BrazUcra’ para auxiliar no resgate de brasileiros da Ucrânia

Um grupo de brasileiros que vive na Europa se uniu para ajudar a resgatar os conterrâneos que tentam escapar da guerra na Ucrânia. Organizados na “frente BrazUcra”, os voluntários oferecem caronas, mantimentos, orientação e até suporte emocional àqueles que buscam refúgio em países próximos para fugir do conflito entre Rússia e Ucrânia.

VEJA MAIS

Não se sabe ao certo quantas pessoas estão envolvidas diretamente no resgate, mas estima-se que mais de mil pessoas estejam participando direta ou indiretamente da mobilização. Além de ir até as fronteiras da Ucrânia para auxiliar na retirada das vítimas das áreas de conflito, os brasileiros que vivem em outros países da Europa e também os que acompanham do Brasil as notícias sobre a guerra ajudam com vaquinhas online e informações.

Neste momento delicado, a frente BrazUcra também vem ajudando pessoas de outras nacionalidades, desde nigerianos até colombianos, a saírem do território ucraniano. E um contexto de guerra tudo é valioso, principalmente informações, que vão de horários de trens extras, pessoas que oferecem alojamento ou apoio em países vizinhos, as regiões da Ucrânia onde a situação está mais complicada, onde ainda é possível encontrar gasolina e até mesmo mensagens de brasileiros que estão oferecendo refúgio dentro do próprio país em guerra.

No entanto, uma das dificuldades que surgiram para a frente BrazUcra foram os perfis fakes que tentam lucrar com as doações. Pessoas mal intencionadas buscam faturar com a guerra divulgando contas falsas para as doações.

Saiba como ajudar no perfil do Frente BrazUcra.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com Ádna Figueira)