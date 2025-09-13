Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Viúva de Charlie Kirk manda recado a assassino do marido e promete 'manter viva' sua missão

Estadão Conteúdo

A viúva do influenciador conservador Charlie Kirk, Erika Kirk, se pronunciou pela primeira vez após o assassinato do marido dela nesta sexta-feira, 12.

Em discurso transmitido nas redes sociais, ela afirmou que os responsáveis pelo atentado "não têm ideia do que fizeram" e acrescentou que o movimento conservador criado por Kirk vai se tornar ainda mais forte.

Para Erika, o marido dela foi morto por pregar "uma mensagem de patriotismo, fé e do amor misericordioso de Deus". Ela prometeu não deixar o movimento criado por Kirk morrer e pediu que mais pessoas se juntassem a ele.

Kirk foi cofundador da organização política sem fins lucrativos Turning Point USA e era um aliado próximo do presidente Donald Trump. Ele foi baleado e morto na quarta-feira, 10, enquanto participava de um debate em um evento no campus da Universidade de Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos.

O jovem acusado de assassinar Kirk, Tyler Robinson, de 22 anos, está preso na penitenciária do Condado de Utah. Ele pode receber a pena de morte se for condenado pelos crimes que levaram à sua prisão.

No discurso, Erika agradeceu às forças policiais que prenderam o suspeito de matar o marido e os socorristas que tentaram salvar a vida dele. Ela também agradeceu a Trump e ao vice-presidente J.D. Vance.

"Presidente, meu marido o amava e sabia que você também o amava. Ele realmente o amava. A amizade de vocês era incrível", afirmou a viúva.

Erika comentou sobre as ambições políticas do marido, e afirmou que ele pensava em se candidatar.

"Charlie sempre dizia que, se algum dia concorresse a um cargo, sei que muitos de vocês perguntaram se isso aconteceria, em privado ele me disse que, se concorresse, sua prioridade número um seria revitalizar a família americana", discursou.

A viúva afirmou, emocionada, que a filha do casal, de três anos de idade, ainda não sabe que o pai morreu. Erika contou que disse à criança que Charlie fez "uma viagem de trabalho com Jesus".

O pronunciamento foi gravado no estúdio onde Charlie transmitia seu podcast. Erika afirmou que o programa vai continuar a ser produzido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/MORTE/INFLUENCIADOR/CHARLIE KIRK/RECADO/ESPOSA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Otan reforça flanco leste após violações de drones na Polônia

13.09.25 7h54

EUA: Blitz da ICE mata uma pessoa no subúrbio de Chicago após tentativa de fuga

12.09.25 21h38

EUA: Missouri aprova redistritamento e Trump prevê cadeira extra para republicanos no Congresso

12.09.25 21h22

RETORNO

Trabalhadores sul-coreanos retornam para casa após detenção pelos EUA

. O Ministério das Relações Exteriores pediu que a mídia borrasse os rostos dos trabalhadores para preservar a privacidade.

12.09.25 14h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

BEBÊ SURPRESA

Mulher descobre gravidez ao dar à luz em banheiro de casa: 'Achei que ia morrer'

Fotógrafa americana de 30 anos achou que estava morrendo ao sentir fortes dores, mas deu à luz uma menina sem saber que estava grávida. Relato viralizou nas redes sociais.

08.09.25 21h22

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda