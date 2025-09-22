Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Viúva de Charlie Kirk diz que perdoa autor de crime em funeral; Trump discursa contra opositores

Durante funeral em Utah, Erika Kirk defendeu mensagem de amor, enquanto ex-presidente afirmou que “odeia rivais”

Redação O Liberal

Erika Kirk, viúva do ativista conservador Charlie Kirk, morto aos 31 anos com um tiro no pescoço durante um ato ao ar livre em uma universidade de Utah, ganhou destaque no funeral que reuniu milhares de pessoas. Minutos antes de ser citada pelo presidente Donald Trump, ela afirmou estar pronta para perdoar o autor do disparo, identificado como Tyler Robinson, de 22 anos.

VEJA MAIS

image Senadores dos EUA pressionam por verbas para segurança após assassinato de Charlie Kirk

image Trump diz que odeia seus oponentes e acusa esquerda por violência

image Trump usa funeral de ativista para defender sua agenda e ameaçar oponentes

“É o que Jesus fez”, declarou Erika, lembrando a passagem bíblica em que Cristo disse: “Deus, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”. Ela acrescentou que essa também seria a postura de seu marido: “A resposta nunca é o ódio, mas o amor. Amor até pelos inimigos e por quem nos persegue”.

Trump reage ao discurso

Em sua fala, Trump adotou tom diferente da mensagem de perdão defendida por Erika Kirk. O ex-presidente chamou Charlie de “mártir das liberdades norte-americanas, um cristão e seguidor de Jesus Cristo”.

Ele prometeu ainda devolver a religião ao centro da vida política do país: “Sem fronteiras seguras, sem lei e sem Deus, não há país”, disse. Em seguida, fez um contraponto direto à fala da viúva. “Charlie queria o melhor até para os rivais. Eu não. Desculpe, Erika, eu os odeio”, afirmou, arrancando aplausos da plateia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

funeral charlie kirk

Donald Trump
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Israel lança ataque de drone no sul do Líbano e mata cinco pessoas

22.09.25 7h27

Trump diz que odeia seus oponentes e acusa esquerda por violência

21.09.25 21h49

Trump usa funeral de ativista para defender sua agenda e ameaçar oponentes

21.09.25 21h49

Lula chega onde ficará hospedado em NY sob gritos de manifestantes opositores

21.09.25 20h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PERDEU TUDO!

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

17.09.25 9h05

Ameaça

EUA prometem resposta na próxima semana à condenação de Bolsonaro pelo STF

Marco Rubio critica decisão da Corte e fala em 'opressão judicial' contra aliados e empresas americanas

15.09.25 16h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda