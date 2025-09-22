Viúva de Charlie Kirk diz que perdoa autor de crime em funeral; Trump discursa contra opositores
Durante funeral em Utah, Erika Kirk defendeu mensagem de amor, enquanto ex-presidente afirmou que “odeia rivais”
Erika Kirk, viúva do ativista conservador Charlie Kirk, morto aos 31 anos com um tiro no pescoço durante um ato ao ar livre em uma universidade de Utah, ganhou destaque no funeral que reuniu milhares de pessoas. Minutos antes de ser citada pelo presidente Donald Trump, ela afirmou estar pronta para perdoar o autor do disparo, identificado como Tyler Robinson, de 22 anos.
“É o que Jesus fez”, declarou Erika, lembrando a passagem bíblica em que Cristo disse: “Deus, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”. Ela acrescentou que essa também seria a postura de seu marido: “A resposta nunca é o ódio, mas o amor. Amor até pelos inimigos e por quem nos persegue”.
Trump reage ao discurso
Em sua fala, Trump adotou tom diferente da mensagem de perdão defendida por Erika Kirk. O ex-presidente chamou Charlie de “mártir das liberdades norte-americanas, um cristão e seguidor de Jesus Cristo”.
Ele prometeu ainda devolver a religião ao centro da vida política do país: “Sem fronteiras seguras, sem lei e sem Deus, não há país”, disse. Em seguida, fez um contraponto direto à fala da viúva. “Charlie queria o melhor até para os rivais. Eu não. Desculpe, Erika, eu os odeio”, afirmou, arrancando aplausos da plateia.
