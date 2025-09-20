Capa Jornal Amazônia
Senadores dos EUA pressionam por verbas para segurança após assassinato de Charlie Kirk

Estadão Conteúdo

Após o assassinato de Charlie Kirk, ativista conservador e fundador da Turning Point USA, congressistas voltaram a se preocupar com a insegurança decorrente do clima político aquecido e pressionam por mais verbas para a segurança.

O líder da maioria no Senado, John Thune, R-S.D., obteve na noite de quinta-feira (18) a aprovação unânime de uma medida que permitirá aos senadores usar o dinheiro designado para seus gabinetes e funcionários para fins de segurança. Membros da Câmara também estão pressionando pela mesma verba.

O número de casos de avaliação de ameaças tratados pela Polícia do Capitólio tem crescido constantemente nos últimos quatro anos. O departamento afirma que rastreou mais de 9.000 casos de ameaças relatadas em 2024 e está a caminho de lidar com cerca de 14.000 até o final deste ano.

Ao contrário do presidente e de outros altos funcionários do Poder Executivo, os legisladores de base muitas vezes não são acompanhados por agentes de segurança quando estão fora do Capitólio, que é guardado pela Polícia do Capitólio dos EUA. Alguns membros do Congresso pagam por segurança privada com fundos particulares ou de campanha.

"Membros do Congresso recebem muito menos segurança do que muitos dos funcionários locais em suas cidades ou juízes", disse o deputado Greg Casar, democrata do Texas. "Frequentemente, nós temos sido os menos seguros."

"A violência política tem a intenção de nos silenciar. E não podemos ser silenciados pelo bem da democracia. E, portanto, fornecer algum nível de proteção e segurança para nossos membros, eu acho, é fundamental", disse.

"Este é um problema de segurança nacional. Isso é um grande problema e estamos levando isso muito a sério", disse a deputada da Flórida Anna Paulina Luna, que estava em um grupo de legisladores republicanos que se reuniram com Johnson várias vezes esta semana para pressionar por mais dinheiro para segurança em um pacote para financiar o governo federal.

Luna disse que muitos dos legisladores enfrentaram ameaças à segurança - a si mesmos ou a seus familiares - que são objeto de investigações policiais. Os legisladores dizem que agora enfrentam rotineiramente ameaças de morte, chamadas de "swatting", alarmes de bomba e vandalismo em seus gabinetes.

O projeto de lei de financiamento do governo aprovado pela Câmara, controlada pelos republicanos, na sexta-feira, adicionaria cerca de US$ 88 milhões em verbas de segurança para legisladores e membros da Suprema Corte e do Poder Executivo.

Palavras-chave

EUA/SENADORES/PRESSÃO/VERBAS/SEGURANÇA
Mundo
.
