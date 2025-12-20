Governo da Venezuela promete não deixar EUA impune após interceptação de petroleiro

O governo da Venezuela, em uma declaração oficial, caracterizou as ações das forças dos EUA como "criminosas" e prometeu não as deixar "impunes", buscando várias vias legais, incluindo a apresentação de queixas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Os Estados Unidos interceptaram um petroleiro de bandeira panamenha em águas venezuelanas mais cedo.

"A República Bolivariana da Venezuela denuncia e rejeita categoricamente o roubo e sequestro de outra embarcação privada transportando petróleo venezuelano, bem como o desaparecimento forçado de sua tripulação, perpetrado por militares dos Estados Unidos em águas internacionais", segundo a declaração. Fonte: Associated Press