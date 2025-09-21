Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trump diz que odeia seus oponentes e acusa esquerda por violência

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em seu discurso hoje, 21, no funeral do ativista de direita e seu apoiador, Charlie Kirk, em Glendale, Arizona, que "odeia seus oponentes". Ele declarou que Kirk era um "missionário com espírito nobre" que "não odiava seus oponentes". "Ele queria o melhor para eles", afirmou. "Aí é que eu discordava de Charlie. Eu odeio meus oponentes. Eu não quero o melhor para eles", destacou.

Trump disse também que "a violência vem majoritariamente da esquerda" e disse, sem dar mais detalhes, que o Departamento de Justiça está investigando "redes de maníacos radicais de esquerda que financiam, organizam, induzem e realizam violência política".

Kirk foi assassinado no dia 10, quando discursava em uma universidade em Utah. Trump disse desejar que o assassino "receba a punição completa e definitiva por seu crime horrível".

