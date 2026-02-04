Capa Jornal Amazônia
Após protestos, Governo Trump anuncia a saída imediata de 700 agentes do ICE de Minnesota

O efetivo federal restante será de mais de 2.000 pessoas.

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Flickr/Official White House/Harrison Koeppel)

Cerca de 700 agentes federais serão retirados da operação de imigração em Minnesota, disse o czar da fronteira, Tom Homan, durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 4. Aproximadamente 3.000 agentes federais estão atualmente mobilizados no Estado.

Homan afirmou que a ação surgiu depois que as autoridades estaduais e locais concordaram em cooperar, entregando imigrantes presos. Entre os 700 que deixarão a região estão agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE) e da Patrulha da Fronteira, o efetivo federal restante será de mais de 2.000 pessoas.

"Considerando esse aumento sem precedentes na colaboração e, como resultado, da necessidade de menos agentes de segurança pública para realizar esse trabalho e de um ambiente mais seguro, anuncio que, com efeito imediato, reduziremos o efetivo em 700 pessoas - 700 agentes da lei", disse Homan durante a coletiva de imprensa.

Porém, Homan não deu um prazo para o término da operação em Minnesota, após semanas de tumulto nas Cidades Gêmeas (área metropolitana formada por Minneapolis e Saint Paul), e protestos crescentes, especialmente desde a morte do manifestante Alex Pretti, segundo tiroteio fatal por agentes federais em no Estado de Minneapolis.

Para o czar da fronteira, uma retirada em larga escala só ocorrerá depois que as pessoas pararem de interferir os agentes federais que realizam prisões, ou de montar bloqueios nas estradas para impedir as operações. Mesmo assim, cerca de 2.000 policiais permanecerão no estado após a redução desta semana, afirmou ele.

Homan ainda disse que gostaria de retornar ao efetivo federal de imigração normal da região metropolitana, que, segundo ele, era de cerca de 150 agentes.(Com informações da AP)

