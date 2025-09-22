Viúva de Charlie Kirk diz perdoar assassino do marido

Erika Kirk, viúva do influente ativista conservador Charlie Kirk, discursou neste domingo, 21, durante uma cerimônia em homenagem a ele realizada em um estádio no Arizona, nos Estados Unidos. Ela disse perdoar o homem acusado de matá-lo - Kirk morreu ao ser baleado na semana passada.

Erika afirmou, em seu discurso, que, em meio à sua dor, estava encontrando conforto no fato de que seu marido deixou este mundo sem arrependimentos. "Meu marido, Charlie, queria salvar jovens, assim como aquele que tirou sua vida", disse. Erika Kirk, que está assumindo a liderança do Turning Point. Ela acrescentou: "Eu o perdoo".

O Turning Point, grupo fundado por Kirk para mobilizar jovens conservadores cristãos, tornou-se uma operação multimilionária sob sua liderança, com enorme alcance.

Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que encerrou a cerimônia, comentou que Charlie Kirk "não odiava seus oponentes" e "queria o melhor para eles", um atributo que ele achava difícil de entender. "É nesse ponto que eu discordo de Charlie. Eu odeio meus oponentes e não quero o melhor para eles", disse Trump. "Sinto muito, sinto muito, Erika."

O serviço memorial para Kirk, a quem Trump credita um papel fundamental em sua vitória nas eleições de 2024, atraiu dezenas de milhares de pessoas, incluindo o vice-presidente JD Vance, outros altos funcionários do governo e jovens conservadores influenciados pelo agitador de 31 anos.

Retaliação

Trump culpou a "esquerda radical" pela morte de Kirk e ameaçou perseguir organizações liberais e doadores ou outros que ele considera estarem difamando ou comemorando a morte de Kirk.

Dezenas de pessoas, de jornalistas a professores e ao apresentador de programa noturno Jimmy Kimmel, enfrentaram suspensões ou perderam seus empregos, pois ativistas conservadores proeminentes e funcionários do governo têm como alvo comentários sobre Kirk que consideram ofensivos ou comemorativos.

A retaliação, por sua vez, acendeu um debate sobre a Primeira Emenda. Alguns oradores no memorial disseram que Kirk estava lutando contra o mal e se referiram a um vago "eles" como o inimigo. Outros foram diretos. "Vocês não têm ideia do dragão que despertaram, não têm ideia de como estaremos determinados a salvar esta civilização, a salvar o Ocidente, a salvar esta república", disse o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller.

Kirk era um provocador que, às vezes, fazia declarações que alguns consideravam racistas, misóginas, anti-imigrantes e transfóbicas. Isso gerou reações negativas de conservadores que veem as críticas como uma seleção de alguns momentos específicos para insultar o legado de alguém que consideram um líder conservador inspirador.

Quem é o acusado pelo assassinato

Tyler Robinson, um homem de 22 anos de Utah, foi acusado de matar Kirk e pode pegar pena de morte se for condenado pelas acusações mais graves. As autoridades não revelaram um motivo claro para o tiroteio, mas os promotores dizem que Robinson escreveu em uma mensagem para sua parceira após o tiroteio que ele "estava farto" do ódio de Kirk. (Com informações da Associated Press)

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.