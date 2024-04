VÍDEO: Vulcão Etna começa a expelir anéis de fumaça; saiba o por quê

O vulcão Etna, conhecido por ser o mais ativo da Europa, recentemente surpreendeu moradores e turistas ao começar a expelir anéis de fumaça. Este espetáculo incomum chamou a atenção pela sua raridade. As imagens foram capturadas no último dia 5 de abril no vulcão situado na região da Sicília, no sul da Itália. Assista:

Explicação dos anéis de fumaça

Apesar de se tratar de fenômeno incomum, a emissão de anéis de fumaça não são motivos de alerta para uma possível erupção vulcânica. A última grande erupção do Monte Etna ocorreu no final de 2023. As informações são do g1.

Esses anéis de fumaça vulcânica são formas circulares naturais e quase perfeitas de gás liberado por um vulcão em condições específicas. De acordo com os cientistas, esses anéis são compostos principalmente por vapor d'água. As informações são do g1.

