Vulcão ativo gigante é encontrado em Marte e pode conter vestígios de vida no planeta; entenda

Cientistas confirmaram a existência de um vulcão gigante em Marte, com informações reveladas na 55ª Conferência de Ciência Lunar e Planetária do Texas, nos EUA. O vulcão, provisoriamente chamado de Noctis, está ativo. Ele tem mais de 9 mil metros de altura e 450 quilômetros de diâmetro.

Parte do vulcão possui um fino depósito vulcânico que mostra a possibilidade de haver gelo glacial. A combinação desses dois fatores faz com que esse seja um bom novo local para estudar a evolução geológica de Marte ao longo do tempo e até mesmo procurar vestígios de possível vida.

O local foi repetidamente fotografado em outras expedições espaciais, mas, por estar profundamente erodido, ficou escondido por décadas, segundo informações do cientista planetário Pascal Lee, que apresentou as informações na conferência por meio do Instituto SETI.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com