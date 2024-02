Nasa procura candidatos para participar de simulação da vida em Marte; veja os requisitos da seleção

A Nasa, agência espacial norte-americana, está recrutando participantes para a segunda missão simulada de um ano na superfície de Marte. Esta é parte de uma série de três missões planejadas na Terra que simulam estadias no Planeta Vermelho. A missão está programada para começar no primeiro semestre de 2025.

A iniciativa ocorre em um habitat impresso em 3D, com 157m², localizado no Johnson Space Center da Nasa em Houston, Texas. Conhecidas como CHAPEA (Simulação de Exploração de Saúde e Desempenho da Tripulação, em inglês), essas missões contam com uma tripulação voluntária de quatro pessoas, visando fornecer insights sobre a dinâmica da exploração humana de Marte.

Quais os requisitos para participar da segunda missão simulada na superfície de Marte?

Para participar da missão, os candidatos precisam:

- Ser cidadãos ou residentes permanentes dos Estados Unidos, saudáveis e motivados;

- Não fumantes;

- Com idade entre 30 e 55 anos;

- Proficientes em inglês (para comunicação eficaz entre os colegas de equipe e o controle da missão).

- E ser pós-graduado em um campo da engenharia, matemática, biologia, física ou ciência da computação, através de uma instituição credenciada, com pelo menos dois anos de experiência profissional ou um mínimo de mil horas pilotando uma aeronave.

Além de tudo isso, a agência ainda ressalta que os futuros "marcianos" devem ter um “forte desejo por aventuras únicas e gratificantes”, e, também, interesse em contribuir para o trabalho da Nasa na preparação para a primeira jornada humana a Marte.

De acordo com a agência, a seleção da tripulação seguirá os critérios padrão da NASA para candidatos a astronautas. Também serão considerados candidatos que tenham concluído dois anos de trabalho em um programa de doutorado em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ou que tenham concluído um curso de medicina ou um programa de treinamento de pilotos de aeronaves.

Aqueles com quatro anos de experiência profissional, que tenham concluído o treinamento de oficial militar, ou que possuam um bacharelado em um campo de engenharia, matemática, biologia, física ou ciência da computação também podem ser considerados.

Como e onde os candidatos podem se inscrever para participar da segunda missão simulada na superfície de Marte?

Os interessados em participar da missão em Marte podem efetuar a inscrição até o dia 2 de abril de 2024 e através do seguinte endereço: https://chapea.nasa.gov/