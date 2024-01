NASA restabelece contato com pequena aeronave após dois dias

Após mais de 24h, a NASA restabelece contato com o helicóptero Ingenuity. Na quinta-feira, 18, a comunicação com a aeronave foi interrompida ao final do 72º voo em Marte e reestabelecida no sábado, 20.

O voo, que seria breve e na vertical, era para teste dos sistemas do helicóptero. No voo anterior, a pequena aeronave desceu ao solo antes do estimado. No início do teste, tudo estava bem e o Ingenuity alcançava aproximadamente 12 m de altitude. O problema foi apresentado durante a descida.

“A equipe do Ingenuity está analisando os dados disponíveis e considerando os próximos passos para restabelecer a comunicação com o helicóptero”, disseram os oficiais do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) no X (Twitter). Enquanto descia ao solo de Marte, a aeronave e o rover Perseverance, responsável pela transmissão de dados entre o Ingenuity e a Terra, tiveram a comunicação interrompida.

No sábado, 20, os membros do JPL informaram que a conexão foi reestabelecida após instruir o rover a "realizar sessões de longa duração de escuta do sinal do Ingenuity”. A equipe está em processo de análise de dados para compreender o ocorrido.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)