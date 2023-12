Cratera equivalente a 60 vezes o tamanho da Terra aparece no Sol; entenda os efeitos

Um buraco gigante de 800 mil km foi registrado pelo telescópio Solar Dynamics Observatory da NASA, a agência Aeroespacial dos Estados Unidos (EUA), na camada externa da atmosfera do Sol, a chamada coroa solar, no último domingo (4). Apesar de fenômenos como esse serem relativamente comuns, a cratera chamou atenção por seu tamanho sem precedentes em comparação com registros anteriores. A dimensão equivale a 60 vezes o tamanho da Terra.

Entre as consequências dessa abertura está a emissão de feixes de radiação mais intensos do que o usual que alcançam a Terra. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos explica que essa condição pode provocar falhas em sistemas elétricos devido às tempestades geomagnéticas, aparecimento de auroras boreais e austrais; alterações em satélites e ondas de rádio.

Professor do Observatório do Valongo, Adrián Rodriguez Colucci disse ao portal O Globo que outro efeito do fenômeno pode ser a incidência de ventos solares, que são partículas carregadas energeticamente. "Quando tem esses buracos muito grandes, o vento atravessa com maior facilidade, então surge essas ejeções de massa coronal, que é como se fosse, digamos, um vento turbinado. E, eventualmente, esse vento, essas ejeções de massa coronal, atingem a Terra e outros planetas, outros locais também", declarou.