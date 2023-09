Nasa encontra material produzido por organismos vivos em planeta distante

Nesta semana, no dia 11, a Nasa (National Aeronautics and Space Administration) divulgou que identificou sinais indicando que pode haver vida fora da Terra, em um planeta localizado a 120 anos-luz do Sistema Solar. Na descoberta, foi visto que moléculas da atmosfera do planeta são criadas por organismos vivos.

O telescópio espacial James Webb verificou a presença de sulfeto de dimetila (DMS) que sugere ser de origem biológica, mas, segundo os cientistas responsáveis, ainda é necessário analisar mais dados para confirmar a hipótese.

A matéria é mais uma evidência encontrada diante de várias outras que também estão sendo estudadas que apontam esta possibilidade. As pesquisas indicam que o exoplaneta possui uma atmosfera rica em hidrogênio e uma superfície oceânica coberta por água, sendo características comuns em planetas Hycean – categoria que classifica astros provavelmente habitáveis.

Chamado de K2-18 b, o planeta orbita uma estrela anã fria (menos brilhante que o sol), possuindo também hidrogênio, dióxido de carbono e metano na órbita. Na Terra, a maioria da DMS é emitida por fitoplâncton em ambientes marinhos.

Apesar da descoberta, não há sinais de vida no planeta além dos microrganismos.

Agora, os cientistas da Nasa planejam explorar os dados e buscar por mais evidências de atividade biológica no K2-18 b.

