Robô enviado pela Nasa encontra matéria orgânica em Marte

Na quarta-feira, 12, a revista científica "Nature" publicou que o robô explorador Perseverance, da Nasa, encontrou matéria orgânica em Marte. Mesmo sem muitos detalhes divulgados, a descoberta é significativa, já que o robô foi lançado em 2020 para buscar vestígios de vida no planeta vermelho.

A publicação não revelou exatamente qual ou quais moléculas foram encontradas. No ano passado, a Nasa divulgou que o robô encontrou sinal de possível vida microbiana em Marte.



O material foi achado na Cratera Jezero, onde o Perseverance pousou em 2021. O local foi um lago há bilhões de anos, e as hipóteses mais aceitas para explicar esse achado são: a interação entre a água e a rocha, depósitos de poeira interplanetária ou colisão de meteoros.



O instrumento capaz de fazer essa análise foi batizado de SHERLOC e permite o mapeamento e a análise detalhados de minerais de moléculas orgânicas. No total, SHERLOC tinha 10 alvos para examinar, e em todos eles foram detectadas moléculas orgânicas.



O objetivo do projeto não é somente entender melhor a formação e a evolução inicial do astro, mas também analisar a história dos processos geológicos que moldaram Marte ao longo do tempo e interpretar cientificamente o potencial do planeta já ter hospedado vida.



O acontecimento vem na esteira de um feito similar feito pelo James Webb. O super telescópio detectou pela primeira vez no espaço uma molécula de carbono, componente essencial para a formação de vida.



No último mês de junho, o Perseverance encontrou uma formação curiosa na superfície de Marte: em formato de "rosquinha".