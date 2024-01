Nasa divulga vídeo da superfície de Marte; veja

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) divulgou um vídeo que mostra a superfície do planeta Marte, capturados pelo seu robô explorador Rover Perseverance, que está atuando no "Planeta Vermelho" desde 2021. Assista:

Nas imagens, é possível ver uma paisagem vasta e sem vida que se estende entre montanhas e planícies. Além disso, foi capturado um som de terreno vazio os movimentos mecânicos do Rover. O robô também foca em detalhes nas rochas, como fissuras que talvez indiquem a possibilidade da passagem de água em algum tempo remoto da história do planeta em questão. No site da NASA, na aba que mostra informações sobre o Rover, é possível ver várias outras imagens e escutar sons capturados em Marte pelo robô.

O Rover Perseverance foi enviado para Marte em 30 de julho de 2020 e pousou com sucesso no planeta em 18 de fevereiro de 2021. A missão tem como principal objetivo a coleta de rochas marcianas para análises. Há esperança entre os pesquisadores da NASA com possibilidade de obter amostras físicas do material rochoso, pois se acredita que ele possa conter evidências cruciais sobre a existência de vida em Marte. No entanto, mesmo com essas ferramentas robóticas essenciais para a exploração espacial, o retorno com amostras físicas é considerado um passo crítico para determinar se o planeta já abrigou em algum tempo ou ainda abriga algum tipo de vida.

As explorações em Marte deram início na década de 1960. A primeira missão da Nasa enviada a Marte ocorreu entre os anos 1962 e 1973, chamada Mariner 3 & 4. Com o Perseverance, 22 expedições foram enviadas ao planeta até o momento.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)