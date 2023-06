Nasa define data para chegada da humanidade ao planeta Marte; veja

A Agência Espacial dos Estados Unidos definiu um prazo para levar astronautas até o planeta Marte. A informação foi divulgada pela própria Nasa, nesta sexta-feira (2). Uma das viagens espaciais mais aguardadas desde o início da era especial, a chegada ao Planeta Vermelho foi definida para 2040.

Ao longo desses 17 anos, a agência entende que haverá muitos desafios até que o homem consiga pisar em Marte. Se for comparar com prazos de outras viagens, a ida até a lua - que aconteceu em 1969 - foi realizada no período de 3 a 4 dias. Para Marte, porém, o caminho é mais longo. A missão pode levar 8 meses, somente a ida. Depois, será necessário esperar o realinhamento com a Terra, o que pode levar até 2 anos, para que a missão possa retornar.

"O desafio não está apenas no tempo de viagem, mas também na complexidade logística de retornar à Terra. Requer planejamento cuidadoso e tecnologia avançada”, explicou diretor da Nasa, Bill Nelson.

A perspectiva de Nelson é mais realista do que a de Elon Musk, mesmo que seja adiantada. O magnata da tecnologia e proprietário da SpaceX tem o desejo de alcançar o próximo planeta até o final desta década.

No entanto, esse desejo é improvável. Existem diversas questões relacionadas à segurança, combustível, alimentação e até mesmo à vida em Marte durante a espera pelo retorno. O próprio Musk revelou que os primeiros tripulantes podem não voltar vivos. No entanto, se a previsão da NASA estiver correta, não podemos considerar 2040 como um futuro muito distante.