Foguete Starship, o mais poderoso já construído, explode após lançamento

O foguete Starship, a nave espacial mais poderosa já construída, explodiu minutos depois de decolar da plataforma de lançamento, nesta quinta-feira (20), Boca Chica, perto de Brownsville, no estado americano do Texas. O veículo da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, foi projetado para transportar pessoas e carga em futuras missões à Lua e a Marte, mas não conseguiu atingir a órbida da terra.

Neste voo, a Starship estava sem tripulação.

Foguete foi lançado nesta quinta-feira (Folheto / SPACEX / AFP)

A empresa ainda não informou as causas do incidente. O voo-teste do foguete estava programado, inicialmente, para ocorrer na última segunda-feira, mas foi adiado minutos antes do lançamento devido a um problema de pressurização no propulsor.

