VÍDEO: terremoto interrompe concurso de beleza nas Filipinas; brasileiras precisaram deixar o palco

Abalo de magnitude 6,9 causa pânico em Cebu, mas brasileiras Isabela Fernandes e Anna Gomes passam bem

Hannah Franco
fonte

Desfile do Miss Asia Pacific é interrompido por tremor nas Filipinas; veja o vídeo (Reprodução/X)

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a região central das Filipinas nesta terça-feira (30/9) e interrompeu o desfile de gala do Miss Asia Pacific International 2025, que acontecia na cidade de Cebu. O tremor provocou pânico entre as candidatas e o público presente.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as luzes balançam e parte da plateia se levanta às pressas. Algumas candidatas interromperam a apresentação e se abrigaram nos bastidores.

Duas brasileiras disputam o concurso: Isabela Fernandes, de Belo Horizonte, e Anna Gomes, de Mato Grosso, que representa o Reino Unido. Segundo a organização do evento e as equipes das misses, ambas passam bem, assim como os demais participantes.

Isabela Fernandes e Anna Gomes confirmaram nas redes sociais que estão bem. O Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas (PHIVOLCS) registrou o epicentro próximo à cidade de Bogo. 

Um alerta de tsunami foi emitido para as áreas costeiras de Cebu, Leyte e Biliran, mas foi suspenso horas depois.

A organização do concurso divulgou nota oficial garantindo que todas as candidatas e a equipe estão protegidas. "A organização tomou medidas imediatas para assegurar o bem-estar das nossas candidatas e da equipe. Continuamos empenhados em garantir segurança e cuidado. Nós nos solidarizamos com o povo de Cebu e todos aqueles afetados pelo incidente. Rezamos pela segurança, recuperação e resiliência deles", diz o comunicado.

Sobre o Miss Asia Pacific

Fundado em 1968, o Miss Asia Pacific International completa 57 anos em 2025. Inicialmente chamado Miss Asia, passou a receber candidatas de outros continentes em 1985.

A final desta edição será no dia 8 de outubro, com transmissão ao vivo pelo YouTube do concurso. A etapa preliminar, que define os cortes, acontece em 3 de outubro.

O Brasil já conquistou o título apenas uma vez, em 2017, com Francielly Ouriques, de Santa Catarina. Atualmente, a rainha do certame é a norte-americana Janelis Leyba, coroada em outubro de 2024.

